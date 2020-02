Municipales à Toulouse : la rétro de la semaine

Antoine Maurice ouvre le bal

Antoine Maurice a ouvert la séquence médiatique avec une conférence de presse organisée lundi soir salle du Sénéchal, et à laquelle était attendu en guest star Philippe Merieu, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie. Tout à sa hâte de se rendre à Toulouse, l’invité d’Archipel Citoyen a été victime d’une mauvaise chute à la gare et la conférence de presse s’est tenue sans lui. Le candidat d’Archipel Citoyen y a néanmoins présenté ses mesures sur le thème de l’école et de la petite enfance, réaffirmant sa volonté de réinstaurer la cantine gratuite pour les familles les plus modestes, sans pour autant préciser de seuil de revenus. Taclant le bilan de Jean-Luc Moudenc en termes de création de places en crèche, le candidat promet 1000 places supplémentaires, donc 500 en crèches collectives, et promeut une ville « éducatrice », avec une vision qui va « au-delà de la gestion du bâti ». Interrogé sur son sentiment à un mois du premier tour, Antoine Maurice assure qu’il est désormais mieux identifié par les Toulousains, que « les retours sont bons », et qu’Archipel Citoyen, de part sa construction et son histoire, « représente la cohérence ». À l’heure où l’écologie est dans tous les programmes, il pose la question : « qui est vraiment prêt pour la transition écologique ? » et d’apporter la réponse… : « nous ».

Les « cinq minutes » de Nadia Pellefigue

Mercredi matin, c’est au tour de Nadia Pellefigue de réunir les journalistes dans son QG de la rue Alsace-Lorraine, promettant un rythme soutenu de conférences de presse jusqu’au 15 mars. « Vous ne croyez quand même pas qu’on va ralentir maintenant », sourit-elle, alors que son concurrent Franck Biasotto taquine "ceux qui sont partis tôt en campagne et pourraient commencer à s’essouffler". Le thème du jour pour Nadia Pellefigue : la qualité de vie. « Les Toulousains souhaitent la qualité de vie d’un village, avec des services de proximité, et aussi une grande métropole, connue au niveau national et international. Au final ils n’ont aucun des deux ». La candidate promet une ville des cinq minutes, où chaque Toulousain doit trouver à 300m à pied (ou 1 km en vélo) un parc, un transport en commun, des commerces, des service publics, un lieu culturel et un équipement sportif. Reprenant la thématique de la petite enfance, elle assure qu’il est possible d’amener ses enfants à la crèche ou à l’école à cinq minutes de la maison, et promet quant à elle 1500 créations de places en crèche, un objectif de son propre aveux « ambitieux ».

Pierre Cohen et les faubourgs

Pierre Cohen se son côté a tenu un point presse au café le Florida, en face du Capitole, axé sur les faubourgs (Bonnefoy, les Minimes, les Chalets, Saint-Simon…). Selon l’ancien maire, une des priorités du futur mandat doit résider dans la transformation des boulevards toulousains, cet « octogone » qui crée une rupture entre l’intra-muros et les quartiers, notamment à cause du trop grand trafic de voitures. Sans préciser ce qu’il compte faire précisément des boulevards (pas de piétonisation), le candidat « Pour la Cohésion » évoque la végétalisation, les pistes cyclables et un espace « apaisé ». Il dénonce un maire actuel « qui a concentré toutes les attentions sur l’hyper-centre ». Toujours dans une optique d’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers, il préconise également la rédaction d’une charte engageante pour la Mairie et pour les promoteurs immobiliers, « pour plus de cohérence dans les constructions », et dénonce le « copinage » en faveur de Kaufman & Broad « qui concentre une grande partie des nouveaux chantiers ».

Biasotto et la 3e ligne de métro

À côté du Florida, c’est le café des Arcades qu’a choisi Franck Biasotto, candidat "Toulouse Belle & Forte", pour annoncer jeudi qu’il ferait modifier le tracé de la future troisième ligne de métro pour desservir l’aéroport, assumant "quelques mois de retard si nécessaire". Il s’est positionné en faveur du RER toulousain, porté par l’association Rallumons l’étoile et désormais pris au sérieux par plusieurs candidats. L’ancien adjoint de Jean-Luc Moudenc propose également la mise en place de lignes de vélos, à l’instar des lignes de métro, pour sécuriser les trajets des cyclistes, piétons et automobilistes. Enfin, il se positionne en faveur de la gratuité des transports en commun pour les séniors dont les revenus sont inférieurs à 1219 euros nets par mois, ce qui représenterait un coût de 280 000 euros par an. " C’est un coût mesuré. Quand on peut le faire, il faut le faire".

À noter enfin que Jean-Luc Moudenc, cette semaine, n’a pas organisé de conférence de presse en tant que candidat, se concentrant sur une campagne de terrain, entre marché et rencontres avec de commerçants dans différents quartiers de la ville. En revanche, il a réagi aux annonces d’Emmanuel Macron souhaitant lutter « contre tous le communautarisme et mener « la reconquête républicaine contre le séparatisme islamiste ». Selon nos confrères d’Actu Toulouse, le Toulousain candidat à sa succession a annoncé, mardi 18 février, qu’il « prendra ses responsabilités pour contribuer au combat » contre ce qu’il appelle « l’islamo-fascisme ».

Sophie Arutunian

Sur la photo : Antoine Maurice, lors de la présentation fin décembre des 350 préconisations du programme d’Archipel Citoyen pour les élections municipales à Toulouse. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.