Municipales à Toulouse : la rétro de la semaine

Jean-Luc Moudenc garderait donc son fauteuil. C’est la conclusion d’un sondage Ifop/Fiducial pour La Dépêche du Midi, la radio 100 % et Via Occitanie qui a crédité cette semaine le maire sortant de 54 à 57 % des intentions de vote le 22 mars prochain. Une victoire quel que soit le scénario du second tour face à une liste de de gauche unifiée comme dans le cas d’une triangulaire avec la liste du Rassemblement national incarnée par Quentin Lamotte. « J’accueille ce sondage avec beaucoup de prudence. Il y a six ans, Pierre Cohen était donné gagnant et à la fin... il a perdu ! Ce risque existe. Nous devons rester, plus que jamais mobilisés ! », a réagi mardi 25 février Jean-Luc Moudenc sur sa page Facebook.

La veille, le candidat LR soutenu par LREM et l’UDI, avait déroulé devant la presse ses propositions pour « remettre de l’ordre » dans la ville. Tout en revenant sur la création d’une « unité spéciale » de la police municipale pour « pacifier les places et les bas d’immeuble », le maire a annoncé la mise en place de maisons de santé dans chaque quartier ou encore d’un « code de la rue » avec « sanction » si besoin à la clé pour mettre fin aux conflits entre automobilistes, piétons et cyclistes.

Archipel Citoyen, « seule alternative »

Fort de sa deuxième place dans le sondage Ifop avec 25 % des intentions de vote au premier tour, loin devant Nadia Pellefigue (14%) et Pierre Cohen (7,5%), Archipel Citoyen voit dans sa liste « le seul vote utile possible » contre Jean-Luc Moudenc, « un maire du passé dont la politique a quarante ans de retard ». Lors d’un meeting mercredi soir à l’espace Vanel, arche Marengo, le mouvement citoyen rejoint par EELV et la France Insoumise a fait salle comble en réunissant quelque 900 personnes autour de son programme « d’écologie heureuse et responsable ».

S’inspirant de Los Angeles, Vienne ou Copenhague qui en neuf ans a réduit de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre, Antoine Maurice a pour la première fois évoqué la création d’une cité de la Terre dans le quartier de la gare, un projet « au service de l’écologie et du vivre en commun » pour faire « Terra avec les habitants contre Teso avec les promoteurs ». « Il est temps de faire entrer Toulouse dans le XXIe siècle quand Jean-Luc Moudenc propose de rester enfermés dans le XXe », a lancé la tête de liste écologiste en promettant un plan d’urgence pour les transports, la mise en place du RER toulousain, le 100 % bio dans les cantines et la création de 1000km de pistes cyclables en six ans.

« Bilan médiocre » pour Nadia Pellefigue

Le même jour, Nadia Pellefigue a évoqué devant la presse ses propositions sur la question LGBTQI+ en promettant notamment que la mairie, si elle était élue, se porterait partie civile en cas d’agression homophobe ou transphobe.

La tête de liste PS, PC, PRG s’est également engagée à abroger l’arrêté anti-prostitution et à créer un« centre de consommation à moindre risque » pour les toxicomanes. « Nous sommes les premiers à parler de ces sujets. La municipalité actuelle a la volonté de ne leur donner aucune visibilité », estime la candidate en rappelant les positions du maire contre le mariage pour tous. Interrogée sur sa troisième place dans le sondage Ifop/Fiducial, Nadia Pellefigue estime pourtant être la seule à répondre « aux besoins du quotidien des Toulousains » face à l’absence de programme d’Archipel Citoyen, « à la vision étriquée » et « au bilan médiocre » de Jean-Luc Moudenc. « Il n’a rien fait pendant six ans pour lutter contre les bouchons et la pollution et aujourd’hui il surfe sur une vague réelle, la question écologique », estime la vice-présidente de la Région Occitanie.

« Rien n’est joué » pour Cohen

« Il parle de végétalisation mais Toulouse se bitume chaque jour un peu plus. Il vend tout au lieu de faire des maisons de quartiers, des espaces de culture. Il y a de la colère chez les Toulousains. Jean-Luc Moudenc est un parfait élève de Macron et de son libéralisme débridé qui s’en prend aux services publics », pointe en écho Pierre Cohen.

Pour l’ancien édile socialiste qui, malgré sa quatrième place dans les sondages, pense avoir « un rôle important » au soir du premier tour pour réussir l’union des gauches, « rien n’est joué ». Réponse le 22 mars.

Johanna Decorse

Photo d’illustration. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.