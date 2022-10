Occitanie. Pour le Ceser, l’avenir de l’énergie est d’abord nucléaire

Un avis qui ne va pas faire consensus. Le Conseil économique social et environnemental régional (Ceser) d’Occitanie vient de plancher sur la stratégie industrielle à adopter en Occitanie vis-à-vis des énergies décarbonées. En ressort une défense forte du nucléaire et un enthousiasme plus que mesuré pour la plupart des énergies renouvelables (EnR) hormis l’hydroélectricité. « La sécurité énergétique repose sur des sources d’énergie pilotables et disponibles à tout moment, jour et nuit. À ce jour, il n’y a que l’hydroélectricité et le nucléaire qui répondent massivement à cette capacité », considère Jean-Louis Chaussy, président du Ceser.

Il se montre par ailleurs critique des financements publics conséquents pour développer les énergies renouvelables. « Un rapport de la cour des comptes de 2018 [ ...] dénonce le coût de 43 milliards d’euros de subventions publiques sur dix ans pour 2 % de la production électrique française quand le nucléaire produit 70 % des besoins. »

Des énergies renouvelables qui poseraient aussi une question de souveraineté. « L’argent public dépensé doit servir à construire et retrouver une filière stratégique, pas à financer le commerce extérieur des autres. C’est ce que nous faisons pour les énergies renouvelables, puisque 80 % des produits pour la fabrication et l’assemblage de l’éolien et du photovoltaïque sont en totalité de Chine, d’Allemagne, du Danemark ou d’Espagne », juge le président du Cese régional.

Le Ceser croit « en la technologie pour régler le problème des déchets nucléaires »

Pour le Ceser, « l’avenir doit être nucléaire », et il appelle la Région à soutenir « le maintien de la centrale de Golfech » et à se mobiliser « pour la construction de deux nouveaux réacteurs EPR dans le bassin du Tricastin ». « Ce sont des milliards d’euros d’investissements et des milliers d’emplois disponible dont l’Occitanie et le sud de la France ne peuvent se passer », évalue le Conseil économique social et environnemental régional, qui préconise que « la Région soutienne des écoles et des formations dans le nucléaire pour répondre aux besoins des entreprises et construire ainsi une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».

Le nucléaire n’est pourtant pas sans susciter de nombreuses interrogations (gestion long terme des déchets, démantèlement, accidents) et des oppositions qui font aujourd’hui de l’atome une énergie très controversée. Philippe Patitucci, président de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) Alpes-Méditerranée et rapporteur de l’avis du Ceser, veut « croire en la technologie » pour régler la question des déchets. « Il y a des start-up qui, un peu partout, se sont emparées du problème », indique le rapporteur.

Le président Chaussy cite quant à lui le programme Iter, à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, « où 20 milliards d’euros de budget seraient utilisés pour faire naître un nucléaire sans déchets ». L’avis du Ceser devrait être présenté à la fin de l’année devant l’assemblée régionale. L’organisation attend de savoir ce qu’en retiendra la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Jean-Louis Chaussy, président du Ceser Occitanie // Philippe Patitucci, président de l’UIMM Alpes-Méditerranée et rapporteur de l’avis du Ceser, avec le président du Ceser Occitanie. Crédit : Valentine Chapuis-ToulÉco