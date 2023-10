Près de Toulouse, Lhyfe inaugure son site de production d’hydrogène vert le 7 décembre

De l’hydrogène ! Oui mais du « vert » , produit exclusivement à partir d’énergies renouvelables par opposition au « gris », tiré d’énergies fossiles. Tel est le crédo de Matthieu Guesné, qui a fondé l’entreprise Lhyfe en 2017 à Nantes (Loire-Atlantique).​ Depuis, l’entreprise, spécialisée dans le production d’hydrogène renouvelable gazeux obtenu par électrolyse et électricité renouvelable, avance à grands pas : avec 192 salariés, elle a ouvert en 2021 son premier site de production d’hydrogène vert à l’échelle industrielle​ à Bouin, en Vendée. L’entreprise, qui compte cinq filiales en Europe, s’apprête à ouvrir deux autres usines fin 2023. L’une à Buléon (Morbihan), la seconde, à Bessières (Haute-Garonne), sur la zone d’activités du Triangle, dimensionnée pour produire jusqu’à deux tonnes d’hydrogène par jour.

Les travaux de la première usine d’Occitanie d’une surface de 8000 m², dont le budget au montant non divulgué est financé par Lhyfe (80 %) et l’Agence régionale énergie climat (Arec), sont achevés. L’inauguration est prévue le jeudi 7 décembre. "Nous sommes dans les temps", se félicite Ghyslain Robert, directeur commercial France. "Nous procédons actuellement à la validation des étapes du process." L’hydrogène renouvelable servira à alimenter une station de distribution implantée à Albi dans le Tarn pour des usages liés aux transports (bus et camion), exploitée par Seven, un consortium d’entreprises. L’hydrogène sera aussi commercialisé aux entreprises clientes dans un rayon de 100 à 150 kilomètres autour de l’usine de Bessières.

Lhyfe mise aussi sur l’offshore

Cette dernière n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans le projet de création d’une filière de l’hydrogène, appelée Corridor H2 Occitanie, porté par la Région Occitanie, qui vise à décarboner le transport de marchandises et de passagers en développant les usages de l’hydrogène vert pour les camions, les groupes frigorifiques et les autocars.

Cotée en bourse, Lhyfe a procédé à une première levée de fonds de 118 millions d’euros en mai 2022 pour assouvir ses ambitions, notamment celles de produire de l’hydrogène en mer à partir de l’électricité fournie par une éolienne flottante. Au large du Croisic (Loire-Atlantique), un premier site de production d’hydrogène offshore appelé SeaLhyfe a été inauguré en juin 2023. Une seconde unité de production en mer du Nord, à 1 km des côtes d’Ostende, en Belgique, est en projet.

Audrey Sommazi

Sur la photo : La maquette du site de production haut-garonnais à Bessières. Crédit : Lhyfe.