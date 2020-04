Près de Toulouse, un couple d’entrepreneurs confiné dans son entrepôt de vans

« C’est galère mais on essaie de garder le moral ». La phrase d’Élodie de Loriol, 30 ans, résume bien l’état d’esprit qui règne en ce moment dans ce hangar de la zone En Jacca, entre Colomiers et Tournefeuille près de Toulouse. Ici, depuis le 16 mars, cette entrepreneuse et son compagnon-associé Benoit Morand sont confinés dans 200 mètres carrés, avec cinq vans aménagés ou en cours d’aménagement, destinés à la location saisonnière.

« Quand le confinement a été déclaré, nous venions de déménager nos véhicules dans un nouvel entrepôt et nous n’avions pas reçu le système d’alarme. La situation économique étant extrêmement complexe pour nous avec la crise sanitaire et économique, nous n’aurions pas pu remonter la pente après un éventuel cambriolage. On a donc décidé de rester sur place », explique cette ancienne chargée de communication et marketing dans la banque et la finance.

Elle et son compagnon (qui travaille dans l’aménagement intérieur de cabine d’avions) ont décidé de lancer leur entreprises, Va Vis Van, en mars 2019, après un road trip d’un an en Nouvelle - Zélande. Ils y ont investi 150.000 euros d’argent personnel et contracté un prêt de 100.000 euros pour emménager « avec confort et dans un style chaleureux » sept vans (dont deux sont restés coincés chez le concessionnaire qui a fermé ses portes).

"On ne rentre pas dans les cases pour les aides de l’État"

Après plusieurs annulations, la saison de mars-avril-mai (et ses nombreux ponts) est déjà perdue. « On estime environ à 30.000 euros le manque à gagner sur la période de mars à avril. Sans prendre en compte le fait que nous avons très peu de réservations pour l’été. Il est difficile aujourd’hui pour tout le monde d’organiser ses futures vacances, et le pouvoir d’achat sera peut-être affecté à la levée du confinement », redoute Elodie De Loriol.

Actuellement, Va Vis Van sollicite toutes les aides possibles mises en place par le Gouvernement mais l’entrepreneuse constate en soupirant que « souvent, on ne rentre pas dans les cases, et on a droit à rien, car notre activité a démarré tout juste en mars 2019, on ne peut donc pas justifier d’une baisse de chiffre d’affaires de 70% ». Les deux jeunes gens tentent quand même de tirer du positif de cette expérience : « nous sommes occupés car nous avons du boulot sur les vans, même si on ne peut pas tout faire nous-même (la partie bois est assurée par un ébéniste qui est à l’arrêt, NDLR), nous sommes rassurés de garder un œil sur nos véhicules, et puis… c’est plus grand que notre appart de 40 m² à Blagnac », relativise la jeune femme.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Élodie de Loriol et Benoit Morand dans leur hangar près de Toulouse. Crédits : Va Vis Van.