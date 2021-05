RTE Sud-Ouest. Une année en prise avec la crise

En 2020, en raison de la crise, l’atmosphère fut souvent électrique. Les chiffres de consommation annoncés par RTE Occitanie sont pourtant en baisse de 2,6% par rapport à 2019. Il faut dire que le premier confinement a engendré une forte chute de l’activité dans l’industrie et le tertiaire. Cela s’est donc répercuté sur la consommation électrique, en baisse de 15 à 20% de mars à mai 2020 dans la région, selon RTE. Lors du confinement moins strict de novembre, la chute apparaît logiquement moindre (2,6%). C’est l’industrie qui fut le secteur économique le plus touché en Occitanie, avec un repli de 15%. La sidérurgie aurait connu une baisse de 25,6%, et la métallurgie de 12,7 %.

Production en hausse et transition énergétique

Parmi les départements les plus concernés par ces diminutions, Erik Pharabod, délégué RTE Sud-Ouest, cite « la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées », un département plus rural comme le Gers étant selon lui moins touché. Le secteur agricole aurait en effet vu sa consommation baisser de 0,8% seulement. Une baisse de la consommation qu’on retrouve dans l’ensemble du pays. Ce fut l’une des raisons pour laquelle il n’y a pas eu de coupure d’électricité en fin d’année malgré une baisse de la disponibilité du parc nucléaire en raison de la crise qui a inquiété RTE l’an passé.

La production électrique affiche, elle, une hausse de 2% en Occitanie alors qu’elle diminue de 7% au niveau national. L’électricité d’origine renouvelable apparaît en hausse de 9,2% dans la région. Le solaire augmenterait de 7,4% et l’éolien de 1,8%. L’hydraulique serait en forte augmentation (+14,9%). Le gestionnaire du réseau électrique promet un milliard pour accompagner la transition énergétique.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Il y aurait désormais en Occitanie 10.979 km de lignes électriques aériennes (+19 km en 2020) et 513 km de lignes souterraines (+8 km). RTE Sud-Ouest dénombre 359 postes électriques dans la région. Erik Pharabod est le délégué RTE pour le Sud-Ouest. Crédits : RTE.