Régionales. Carole Delga en pole position en Occitanie face à une absention qui ne profite pas au RN

Elle arrive face à la presse avec le sourire, la tête haute. Carole Delga, la présidente socialiste sortante de la Région d’Occitane est largement en tête du premier tour avec 39,91% des voix. La tête de liste de "L’Occitanie en commun" frôle les 40% alors que le sondages lui prédisaient la semaine dernière un score plutôt autour des 30 %. Elle se dit « émue » de ce résultat et de voir ainsi conforté son positionnement politique : « Je suis restée fidèle aux valeurs socialistes et aux valeurs de gauche. »

Carole Delga ne cède pas au triomphalisme pour autant : « Rien n’est gagné, on doit amplifier ce score pour que dimanche prochain, ce soit la République qui gagne. » Allusion à la fois à la très forte absention (61,4%) qui « la préoccupe et qui ne peut réjouir aucun responsable politique » et à l’extrême droite contre laquelle « il faut continuer à se battre ». La socialiste appelle ses camarades à se retirer dans les régions où le RN pourrait l’emporter, « car la République implique des sacrifices ».

Ce n’est donc pas le cas en Occitanie, on l’aura compris, où le Rassemblement national arrive plus de 15 points derrière les socialistes avec 23,61% des voix. « Il y a eu une prime à ceux qui sont déjà en place. Quand on a une telle abstention, ce n’est pas glorieux non plus », analyse le candidat RN Jean-Paul Garraud, un peu las, au micro de nos confrères de France Bleu Occitanie. Pour Julien Leonardelli, conseiller régional RN sortant et troisième sur la liste "Rassembler l’Occitanie", « les électeurs RN ne se sont pas déplacés pour ces élections ». Le RN qui « espère remobiliser son électorat pour les enjeux nationaux décisifs de l’année prochaine » semble donc presque déjà avoir entériné sa défaite, alors qu’il reste un deuxième tour.

Aurélien Pradié, LR, dans l’opposition

La droite traditionnelle Les Républicains arrive loin derrière, avec un score de 12,33% pour la liste "Du Courage pour l’Occitanie" d’Aurélien Pradié. Un score qui rend la victoire quasiment impossible pour le député du Lot, qui se maintient malgré tout pour le second tour mais « ne fera pas d’alliance » et se place donc d’ores et déjà dans l’opposition : « Ce n’est pas bon que le PS ait trop de pouvoir. Les seuls qui peuvent peser face à eux c’est LR et centre », explique le secrétaire général des Républicains sur France 3 Occitanie. Il veut« convaincre les abstentionnistes » de le rejoindre. Et peut aussi séduire les électeurs de Vincent Terrail-Novès qui, avec 8,29% des voix, ne sera pas du second tour. Le candidat LREM ne cache pas « [sa] déception » et pointe, comme les autres candidats déçus du soir, « des sortants très favorisés par rapport à l’abstention massive ».

Antoine Maurice, la tête de liste EELV de "Occitanie Naturellement" obtient de son côté 8,05%. Comme attendu, il appelle au « rassemblement avec Carole Delga » et espère construire avec elle « un accord juste et équilibré ». La présidente sortante affirme qu’elle ne fera pas de compromis, de tripatouillages sur son projet et que « l’alliance se fera autour de son programme sans modification ». Myriam Martin, tête de liste Occitanie Populaire obtient seulement 4,77% des voix. L’Alliance LFI-NPA ne sera plus représentée dans l’assemblée régionale, Carole Delga refusant toute alliance avec la liste d’extrême gauche à cause des « positions complotistes et anti-européennes du leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon ». Pour Myriam Martin, « il faut se poser absolument la question de cette abstention massive qui est une catastrophe démocratique. Il ne faut pas oublier ce qui s’est passé ce soir. »

Matthias Hardoy avec Corentin Bell

Sur les photos : Jean-Paul Garraud (RN) et Carole Delga (PS), dimanche 20 juin, lors de leur conférence de presse respective du premier tour. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.