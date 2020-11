Restauration, sport, événementiel : un si lointain déconfinement

Quasiment deux mois. Certains secteurs économiques vont devoir faire encore preuve d’endurance et se passer de la période des fêtes. Le 20 janvier - si tout va bien - est annoncé comme horizon de déconfinement pour les restaurants et les salles de sport. A Toulouse, Thomas Fantini, dirigeant du groupe de restauration et traiteur l’Esprit Pergo et vice-président du Medef 31, ne se faisait « pas d’illusions » mais juge ce cap « très lointain ». Il est partagé sur le reste des annonces présidentielles : « Il y a eu des bonnes nouvelles hier, comme la réouverture des petits commerces et l’annonce d’aides supplémentaires. Même si celles-ci ne seront pas suffisantes et devraient être rétroactives », estime le restaurateur.

Comme beaucoup de ses confrères, Thomas Fantini pense que les restaurants auraient pu rouvrir dès le 15 décembre avec un protocole sanitaire renforcé, car « le click and collect, c’est bien, mais ça permet juste de limiter la casse, de payer les charges fixes, mais ça ne suffit pas pour s’en sortir », explique le dirigeant. Mais, plus que la restauration, c’est l’événementiel, le secteur du voyage et les stations de ski qui inquiètent le vice-président du Medef : « Ils sont vraiment très affectés. Il y a vraiment du désespoir chez eux. Ils risquent de se bouger, de se mobiliser », prévient Thomas Fantini.

Les salles de sports ne voient pas le bout du tunnel

Du côté des salles de sport, on pense aussi à la mobilisation. « Même si, en tant que chef d’entreprise, ce n’est pas dans notre ADN de protester », souligne Miguel Mestre, dirigeant de deux salles de sport à Toulouse et représentant de France Active, syndicat national des employeurs du sport et des loisirs. Il faut dire que les salles de sport peinent à voir le bout du tunnel : « On nous dit le 20 janvier, mais on a peur d’être encore sacrifié à la mi-janvier, si les cas de coronavirus augmentent de nouveau après les fêtes de fin d’année. »

Le chef d’entreprise, qui trouve les aides gouvernementales et régionales pas adaptées aux salles de sport, aimerait que celles-ci soient davantage soutenues, sur les loyers par exemple, car « 40 % des salles de sport sont en conflit avec leurs bailleurs ».

Les représentants des salles de sport vont essayer de rencontrer la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, lors de sa visite à Toulouse le jeudi 26 novembre : « Nous ne sommes pas pris au sérieux alors que 7 millions de Français pratiquent le sport dans nos clubs », insiste Miguel Mestre, qui craint que ceux-ci ne reviennent pas suffisamment en nombre pousser la porte des salles de sport : « On travaille sur l’abonnement, sur la fidélisation. Cela va être plus long de faire revenir le public que dans les restaurants. »

Michel Lacroix, président de la commission Développement du commerce, du tourisme et des services à la personne à la CCI de Toulouse 31, résume assez bien la pensée des autres acteurs économiques. « Nous sommes contents de rouvrir nos commerces mais certains secteurs (hôtel, restauration, sport, événementiel, etc.) sont laissés pour compte. À un moment, ça suffit de rendre les commerces responsables de tous les maux, de toutes les contaminations. Le gouvernement a failli dans sa mission sanitaire. Si nous avions les capacités hospitalières suffisantes, jamais nous n’aurions été dans cette situation. Ce n’est pas à nous d’en payer le prix. Il n’est plus question d’aides, nous voulons retravailler. »

Matthias Hardoy

Sur la photo : « le click and collect, c’est bien, mais ça ne suffit pas pour s’en sortir ». Ici, le restaurant toulousain étoilé En Marge a initié un service drive dès la fin du premier confinement. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.