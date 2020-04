Toulouse. Irrijardin en activité réduite, se projette dans l’après-crise

« Faire coïncider les intérêts de l’entreprise et les intérêts de la Nation, ce n’est pas simple ». C’est le dilemme de Sophie Gucciardi, directrice des ressources humaines de l’enseigne haut-garonnaise Irrijardin, leader français de l’équipement pour la piscine, le spa et l’arrosage de jardin (100 millions d’euros de chiffre d’affaires enregistrés en 2019). Pour elle, la décision de faire venir travailler les salariés de l’enseigne est « compliquée », d’autant qu’elle reconnaît que malgré toutes les dispositions mises en place, « c’est difficile de faire respecter tous les gestes barrière ». Autorisée à fonctionner, l’entreprise a néanmoins dressé une liste de produits prioritaires, les autres n’étant pas proposés à la vente. « Quand on a une piscine à entretenir, il faut le faire. Les produits d’entretien rentrent donc dans cette liste. Les flamants roses gonflables en revanche ne sont pas considérés comme des produits de première nécessité », cite en exemple Sophie Gucciardi.

Irrijardin a fermé ses boutiques aux clients particuliers et instauré un système de drive et de livraison à domicile. Ainsi, l’impact financier du confinement est estimé à –39% pour mars 2020, même si les commandes sur internet ont grimpé de 300%. Le chômage partiel, utilisé massivement en première semaine, se réduit et les salariés reviennent au travail, « même si pour certains, le contexte anxiogène pousse à poser des arrêts maladies ». Interrogée sur le bien-fondé de faire travailler des personnes dans ce contexte de crise sanitaire, elle répond que l’essentiel pour elle est « que les salariés aient leur paie à la fin du mois ». « Notre responsabilité est de ne pas propager le virus, mais aussi de faire tourner une entreprise. On le fait pour survivre, nous n’avons pas les épaules d’Airbus... »

Se projeter dans l’après-crise

Dès à présent, Irrijardin souhaite anticiper l’après-crise, même si des problèmes d’approvisionnement risqueraient de se poser (certains fournisseurs en Italie ont fermé). « Nous pensons qu’après cette période difficile, les personnes vont plus que jamais se recentrer sur leur foyer et leur bien-être, c’est pourquoi nous travaillons déjà sur l’après crise où nous nous attendons à un pic de ventes », indique la DRH du groupe, qui estime que « les Français vont probablement réfléchir à deux fois avant de réserver leurs vacances d’été à l’étranger et vont privilégier leur foyer ». Cela ne rattrapera pas le mois d’avril« , regrette Sophie Gucciardi, »mais notre situation est quand même meilleure que celle des agences de voyage« . Le groupe va en effet bénéficier des mesures de report de charges du gouvernement, ce qui devrait lui permettre de sortir »sans trop de séquelles" de cette crise.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Irrijardin a instauré un système de drive. Les commandes sur Internet ont bondi de 300%. Crédits : Irrijardin.