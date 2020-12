A Toulouse, un nouveau studio veut faire monter en gamme les événements digitaux

Alors que la crise sanitaire est loin de connaître son épilogue, du côté de l’événementiel et de la restauration, on pense plus que jamais à la meilleure manière de se réinventer dans une période sombre pour le secteur. Abaques Audiovisuel, dirigé par Stéphane Gambier, et le Groupe Esprit Pergo de Thomas Fantini allient leurs forces pour lancer le Studio Pergo by Abaques, un espace dédié à l’enregistrement d’événements numériques. Installé au cœur du restaurant toulousain La Pergola, il s’agit d’un studio de télévision de 60 m², disposant de quatre caméras et d’un écran Led.

« Avec le confinement, la digitalisation des événements s’est accélérée. Nous nous sommes bien vite rendu compte des limites techniques importantes de Zoom ou de Google Meet », explique Stéphane Gambier. Grâce à la possibilité de faire des multiplexes, d’avoir un habillage graphique personnalisé et soigné, d’utiliser la réalité virtuelle ou augmentée, le Studio Pergo by Abaques veut faire monter fortement en gamme les webinaires et autres présentations digitales qui se sont multipliées ces derniers mois.

« Accompagner les clients dans la création de leur événement »

« Nous venons avec notre savoir-faire dans l’accueil, la réception. Nous pouvons apporter quelque chose de plus chaleureux, de moins aseptisé », estime Thomas Fantini, président du groupe Esprit Pergo. Car l’idée des deux entrepreneurs n’est pas seulement de mettre à disposition un lieu et des équipements, mais surtout « d’accompagner les clients dans la création de leur événement ». Abaques va décliner un concept similaire très prochainement au Grand Hôtel de Bordeaux.

À Toulouse, le studio reçoit déjà un nombre important de sollicitations (une vingtaine d’événements sont programmés pour le premier trimestre 2021), notamment pour des vœux d’entreprises en janvier. Stéphane Gambier et Thomas Fantini ont encore des idées sous le coude. Esprit Pergo pourrait par exemple lancer très vite des émissions autour de la cuisine. Sous les projecteurs grâce à leur nouveau studio, les deux entreprises de l’événementiel espèrent retrouver un peu la lumière en 2021.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Thomas Fantini, du Groupe Esprit Pergo, et Stéphane Gambier, d’Abaques Audiovisuel, à l’origine de ce nouveau projet Studio Pergo by Abaques. Crédit : DR.