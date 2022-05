Immobilier. Laëtitia Vidal à la tête de l’Observer

Laetitia Vidal, directrice générale de Pierre Passion, est la nouvelle présidente de l’ObserveR de l’immobilier toulousain. Elle a été nommée pour trois ans et remplace Jean-Philippe Jarno (Bouygues Immobilier). Un nouveau bureau a été installé à ses côtés, constitué de Pierre Marchal, directeur général du groupe des Chalets (trésorier), et de Stéphane Aubay, président de Green City Immobilier (secrétaire).

L’Observer, créé à l’initiative de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), de l’Union sociale de l’habitat (USH) et de l’Union nationale des aménageurs (Unam), est un baromètre du marché des logements neufs. La nouvelle présidente a présenté ce 19 mai l’état du marché du logement neuf au premier trimestre 2022, et alerté sur « un effondrement du marché des investisseurs, et une pénurie de l’offre de logements neufs dans l’aire urbaine toulousaine ».

B. G.