Yves Allibert, Irrijardin : « Cette LBO nous permet d’affirmer notre autonomie »

Yves Allibert, pourquoi réaliser cette cinquième LBO [1] était-il si important pour Irrijradin ?

Nos partenaires financiers historiques Grand Sud-Ouest Capital, Irdi Capital Investissement et Multicroissance depuis les années 2000, et plus particulièrement en 2006, m’ont permis de prendre progressivement les rênes de l’entreprise via différentes phases de LBO jusqu’à cette dernière étape, en juin 2021. En me donnant plus de 80% du capital, cette opération permet à Irrijardin d’affirmer sa prise d’autonomie, initiée il y a donc plusieurs années.

Comment expliquer la croissance (+17% en 2020) de votre entreprise malgré la crise ?

Avant la crise du Covid-19, Irrijardin surfait déjà depuis plusieurs années sur une croissance à deux chiffres, qui a facilité l’ouverture de nouveaux magasins. Cette crise sanitaire a eu un effet d’accélérateur sur le marché de la piscine, du spa et de l’arrosage. Avec des ménages qui ont commencé à se focaliser et se soucier davantage de leur bien-être à domicile, la demande s’est accrue.

Irrijardin ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 149 millions d’euros en 2021 (soit +25% par rapport à 2020). Quelle stratégie pour atteindre cet objectif ?

Cet objectif sera atteint grâce à la poursuite de notre stratégie omnicanal [2], qui devient de plus en plus performante. En continuant au même rythme l’ouverture de magasins franchisés (une dizaine par an) et en proposant toujours des innovations, comme notre analyseur d’eau connecté pour piscine Joey.

Quels sont les projets d’Irrijardin pour 2022 ?

Nous allons continuer le développement de Joey. Cette innovation technologique permet à nos clients d’optimiser un maximum les besoins en eau, de sorte à faire des économies de traitement et d’énergie.

Nous sommes aussi en pleine reconstruction de notre plateforme de commerce digital, qui devrait voir le jour prochainement. Enfin, fort de nos solides acquis sur le marché français, nous nous ouvrons dès 2022 à l’international en commençant par l’Espagne et l’Allemagne.

Piscines, spa et arrosages du jardin sont critiqués pour leurs dépenses excessives en eau. Y a-t-il une réflexion RSE [3] chez Irrijardin pour limiter et compenser l’impact sur l’environnement ?

Effectivement, il s’agit d’un sujet majeur. Nous avons créé un comité RSE incluant notre réseau de magasins. Il travaille en étroite collaboration avec les achats et le commerce pour faire évoluer constamment nos produits vers l’économie d’eau et d’énergie.

Nous sommes persuadés que le bien-être chez soi participe à réduire les dépenses d’énergie de tout un chacun : moins de trajets en voiture, moins de voyages à l’autre bout du monde, moins de déplacements dans les piscines municipales que nous estimons sur-traitées.

Notre positionnement sur les systèmes d’arrosage de type goutte-à-goutte répond également à ses problématiques environnementales en alliant économie d’eau et possibilité de cultiver à domicile avec l’objectif d’un circuit de consommation le plus court possible.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Yves Allibert, président d’Irrijardin, créée en 1989 à Portet-sur-Garonne et dont le siège est actuellement à Noé, en Haute-Garonne. Crédit : Irrijardin.