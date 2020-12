Aéronautique. Les salariés de Latelec et Cauquil en grève

Chez Cauquil, la grève a commencé mardi 1er décembre. Ce sous-traitant d’Airbus, basé à Mondouzil et spécialisé dans la mécanique de précision, doit mettre en œuvre d’ici la fin du mois un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur le licenciement de trente-cinq personnes sur un effectif global de soixante-quinze. Le plan est entre les mains de la Direccte. Les salariés eux, ne comprennent pas.

« La direction nous parle d’une baisse d’activité de 20% mais veut détruire 40 à 50% des emplois. L’activité partielle a permis de conserver des postes pendant plusieurs mois, pourquoi liquider des emplois aujourd’hui, au moment où une sortie de crise se profile avec l’arrivée des vaccins ? », se demande Hervé Dessolin, représentant syndical CGT. Au terme du troisième jour de grève, la vingtaine de salariés mobilisés se dit face à « un mur ». « Nous avons envisagé une assemblée générale ce vendredi. La direction refuse d’y participer ou nous interdit de la tenir dans l’usine. C’est ça le dialogue social dans la sous-traitance d’Airbus », regrette le syndicaliste. Sollicitée par ToulÉco, la direction de Cauquil n’a pas donné suite.

Poursuite de la grève

Du côté de Latelec, filiale de Latécoère dédiée au câblage aéronautique, la mobilisation a repris cette semaine. Le 27 septembre dernier, l’équipementier avait annoncé un plan de restructuration pour faire face à la crise que traverse le secteur aéronautique, très touché par la pandémie, prévoyant 475 suppressions de postes. En première ligne, la filiale Latelec se verrait amputée de 130 postes et obligée de consentir à 130 « modifications de contrat », dont des mutations dans les Landes ou à Montpellier. « Le site de Labège, où se trouve le siège social de Latelec, va perdre la totalité des postes liés à la production qui vont partir dans les Landes ou au Maroc », explique Marc Laborde, délégué syndical CGT.

Après une première journée de grève le 8 octobre et deux mois de négociations pour réduire le nombre de licenciements – une trentaine de postes devraient être épargnés, notamment grâce à l’APLD – , la CGT a de nouveau mis un coup de pression ce jeudi 3 décembre. Quelque 150 salariés se sont rassemblés à Labège et ont voté la poursuite de la grève. « Même patron, même projet, même combat », sous la bannière « Latécolère », la CGT Latécoère et Latelec ont appelé à deux journées de grève communes la semaine prochaine.

Johanna Decorse

Sur les photos : Chez Cauquil, la grève a commencé le 1er décembre. Les salariés de Latelec et Latécoère devrait faire cause commune la semaine prochaine, lors de deux nouvelles journées de mobilisation. Crédit : DR.