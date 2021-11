Automobile. La fonderie Sam liquidée, ses salariés sur le carreau

Vendredi 26 novembre, le tribunal de commerce de Toulouse a confirmé la liquidation judiciaire de la fonderie automobile aveyronnaise Sam, implantée à Viviez, non loin de Decazeville, et la cessation d’activité immédiate pour ses 340 employés.

« Le tribunal met fin, dès le prononcé de ce jugement, à la poursuite d’activité autorisée jusqu’au 10 décembre 2021, dans le cadre de la liquidation judiciaire », indique le tribunal dans son jugement. Et d’ajouter qu’il conviendra de « procéder aux licenciements et aux opérations de liquidation prévues ».

« Nous sommes abattus, en colère mais toujours aussi déterminés », a réagi Ghislaine Gistau, déléguée syndicale CGT, à la suite d’une assemblée générale des salariés qui s’est tenue devant l’usine le même jour, suite à la décision du tribunal. « Nous allons regarder tous les recours possibles auprès du procureur de la République. Et si cela ne suffit pas, nous attaquerons Renault et Jinjang sur leurs responsabilités », poursuit cette salariée, entrée dans l’usine aveyronnaise en 1995. « On va pousser pour des solutions », espère-t-elle, misant sur le rassemblement du 1er décembre, à la saint-Éloi, patron des forgerons.

Dans un communiqué de presse, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, dit « partager l’indignation » des salariés de la fonderie. D’autant que la Région et l’État avaient apporté un soutien de 9 millions d’euros au projet de reprise. La présidente de région dénonce la décision prise par Renault de ne pas soutenir ce projet « qui précipite » la fermeture de l’usine.

Elle confirme qu’elle sera aux côtés des salariés, lundi prochain, « pour rappeler l’engagement de la Région et travailler à des solutions pour garantir un avenir industriel au bassin de Decazeville ». Le même jour, Emmanuel Macron recevra, lui, les présidents de Renault et Stellantis pour annoncer de nouvelles aides publiques dans le secteur de l’automobile. Carole Delga lui demande « solennellement » d’exiger de Renault des engagements clairs en contrepartie de ces financements.

A.S.