En Haute-Garonne, le marché de la construction neuve est à l’arrêt

Avec 90 millions d’euros d’aides de l’État pour la commande publique et sans doute autant à venir, pour les travaux de réhabilitation, le plan France Relance affiche au premier abord un soutien fort au secteur du BTP en Occitanie. Loin d’être suffisant pour les acteurs du logement neuf.

« A priori, les collectivités vont accélérer les travaux et les investissements. On va se raccrocher à ça, mais il n’y a rien pour le logement neuf », pointe, désabusé, Stéphane Aubay, le président de la FPI Occitanie Toulouse Métropole. « Déjà, en juin dernier, nous demandions aux élus d’accélérer les délivrances de permis pour faciliter la relance. Or, rien n’a bougé et nous n’aurons bientôt plus rien à vendre… » Face à la chute des mises en vente et la pénurie de nouveaux appels d’offres les promoteurs immobiliers qualifient déjà 2021 « d’année blanche ».

Le spectre de la destruction d’emplois

La FPI prévoit ainsi un total de 4500 mises en vente de logements neufs en 2020, contre 6600 en 2019 et 7500 en 2018. « En deux ans, nous aurons perdu l’équivalent de 3000 logements. Sachant qu’un logement représente deux emplois directs ou indirects, cela équivaut à perdre 6000 emplois dans la filière toulousaine », estime Stéphane Aubay.

De sombres prévisions que partage Émile Noyer, le président de la FBTP 31. « Notre filière compte 50.000 emplois, dont 35.000 salariés pour un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros, et la Haute-Garonne pèse 33 % de cette activité en Occitanie », brosse le représentant du secteur. 44 % de l’activité des entreprises du bâtiment proviennent des constructions neuves et, dans ce segment, les deux tiers des commandes concernent habituellement le logement. « Or, depuis le printemps dernier, très peu d’opérations nouvelles ont été lancées. Nous n’avons travaillé que pour rattraper le retard du premier confinement. La baisse d’activité pour les entreprises du BTP est donc inévitable. Nous tablons sur -15 % à la fin de l’année », avance Emile Noyer.

Seuls les bailleurs sociaux s’en sortent un peu mieux, avec l’objectif de 3500 réhabilitations énergétiques de logements en Haute-Garonne en 2021. « Un objectif que nous ne pourrons atteindre que sous réserve de confirmation des crédits par le plan de relance », tempère Philippe Pacheux, le vice-président de l’USH 31.

Béatrice Girard

Sur la photo : la chute de production dans le neuf pourrait provoquer la destruction de 6000 emplois en Haute-Garonne selon la FPI. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.