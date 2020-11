Face au Covid-19, la Région Occitanie prolonge et renforce ses aides économiques

Mercredi 4 novembre, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a détaillé les différentes mesures régionales pour répondre aux conséquences de la crise sanitaire. Sur le plan économique, la présidente a commencé par rappeler l’existence d’un numéro vert (0800 31 31 01) [1] auquel peuvent s’adresser les entrepreneurs pour répondre à leurs questions sur le fonctionnement des aides de l’Urssaf, de l’État et de la Région. Ils pourront, par exemple, avoir des renseignements précis sur le fonds L’Occal, dispositif d’accompagnement d’urgence créé au printemps par la Région, la Banque des Territoires, douze Départements et 145 groupements de communes. Représentant une enveloppe de 80 millions d’euros, celui-ci était destiné au commerce, au tourisme et à l’artisanat. Il sera ouvert désormais aux professionnels de la culture et du sport, dont les domaines sont particulièrement frappés par le second reconfinement.

Encourager l’e-commerce

La Région continue par ailleurs d’aider les entreprises à basculer vers l’e-commerce. La plateforme Tous Occitariens, destinée à aider les producteurs et commerçants du secteur alimentaire à maintenir leur activité économique, va s’élargir désormais aux restaurateurs. Pour les commerces de proximité non-alimentaire, la région annonce le lancement, la semaine prochaine, d’une autre plateforme appelée Dans ma zone. Les commerçants pourront proposer à leurs clients du click and collect en boutique ou des livraisons. Le nom du dispositif est un clin d’œil malicieux au très puissant Amazon, que Carole Delga souhaite voir « taxé fortement le temps de la crise, comme les autres géants de l’e-commerce ».

Sur la question des commerces, elle va plus loin et exprime son souhait qu’à l’avenir se soit « le préfet qui décide de l’ouverture et de la fermeture des commerces en fonction de la situation sanitaire locale ». « Il faut que la décision soit désormais prise sur mesure et décentralisée », affirme la présidente de Région.

Matthias Hardoy

Sur la photo : la présidente du conseil régional Occitanie lors de la présentation des mesures de soutien. Crédit : Arthur Perset - CR.