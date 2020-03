Fibre optique. Alto lève 42,5 millions d’euros pour financer deux projets en Occitanie Est

Coup d’accélérateur pour deux nouveaux projets de très haut débit (THD), dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Altitude Infrastructure THD et la Banque des Territoires lèvent 42,5 millions d’euros pour la holding financière Alto. Celle-ci est dédiée aux investissements des réseaux d’initiative publique très haut débit de l’opérateur, permettant le financement des projets Emeraude THD et THD 66, appelé Numérique 66. Alto était jusqu’alors dédiée à six des réseaux de l’opérateur Altitude Infrastructure THD partout en France : Vannes Agglo Numérique, THD 83, Resoptic, Provence Alpes ConnecT, THD 06 et Manche Fibre.

Pour ces deux réseaux en Occitanie, l’apport servira à financer les coûts de déploiement et de commercialisation de ces réseaux, ainsi que les fonds de soutien aux usages numériques que l’opérateur engage pour l’accompagnement des initiatives numériques sur ces territoires. La levée de fonds est constituée de 9,5 millions d’euros en fonds propres, et de 33 millions d’euros en dettes, levés auprès de la Société Générale, Auxifip et du fonds Edmond de Rothschild AM.

600.000 prises fibre optique financées

L’intégration de ces deux projets permet à la holding de soutenir le financement de plus de 600.000 prises fibre optique, soit 20 % des prises en portefeuille du groupe Altitude Infrastructure. « Cette opération permettra également de soutenir les collectivités concernées dans le développement des usages numériques sur leurs territoires, finalité de nos réseaux d’infrastructures », explique Ilham Djehaich, directrice générale d’Altitude Infrastructure THD. « Elle accompagne les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales dans leur développement numérique », ajoute Thierry Ravot, directeur régional Occitanie de la Banque des Territoires.

Sur le terrain, la fibre avance. Dans l’Aude, les communes de La Palme et de Castelnaudary viennent d’être raccordées. La première phase de déploiement, lancée en 2017, s’achèvera l’an prochain. Dans les Pyrénées-Orientales, les travaux de déploiement du réseau Numérique 66 ont été lancés en septembre 2018. Céret, Saint- Cyprien et Argelès-sur-Mer sont raccordées depuis quelques semaines aux offres fibre Free.

Hubert Vialatte

Sur la photo : La levée de fonds permettra à la holding Alto de soutenir le financement de plus de 600.000 prises fibre optique. Crédits : DR.