Fonderie Sam dans l’Aveyron : dernière chance le 19 novembre

Au sortir de l’audience, vendredi 22 octobre, au tribunal de commerce de Toulouse, c’est le choc : en l’absence d’offre de reprise de la fonderie Sam, à Viviez, dans l’Aveyron, le tribunal de commerce a décidé de donner une ultime chance à une possibilité de reprise en fixant une nouvelle date butoir le 19 novembre prochain. Si aucune offre de reprise n’est alors déposée, le tribunal de commerce prononcera la liquidation simple de la fonderie qui emploie 350 salariés.

Ghislaine Gistau, la déléguée CGT de la fonderie, ne veut pas s’avouer vaincue. « On a le moral dans les chaussettes mais on y croit encore. C’est possible. L’État, actionnaire de Renault, notre principal client, doit taper du poing sur la table. » Pour se faire entendre, les salariés vont mener une nouvelle action de mobilisation : le mardi 26 octobre est déclarée journée fonderie morte durant 24 heures avec occupation de giratoires, à la Vitarelle à Decazeville et au giratoire à Lanuéjouls, et distribution de tracts.

A.S.