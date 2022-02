L’équipementier lotois MH Industries sur les rangs pour la reprise de la Sam

Ce vendredi 18 février, la région Occitanie annonce que MH Industries, une PME lotoise fondée en 1977 et spécialisée dans tous les métiers de la métallurgie, est sur les rangs pour reprendre la Sam, cette ancienne fonderie automobile liquidée le 26 novembre, supprimant dans la foulée 330 emplois.

Dans un communiqué de presse, la Région déclare engager une enveloppe de 1,2 million d’euros pour réaliser les études de faisabilité d​e ce​ projet de ​« renaissance ». Les conclusions seront rendues au troisième trimestre 2022. Si la faisabilité du projet est confirmée, l’activité pourrait reprendre dès 2023 et créer environ 130 emplois en deux ans.

« On savait que tous les emplois ne seraient pas conservés », a réagi Ghislaine Gistau, déléguée syndicale CGT. « Mais ce projet est une bonne chose, portée par une entreprise familiale multi-solutions, la Région et aussi l’Etat », ajoute-t-elle. « On ne veut pas trop s’emballer car on n’a rien de concret, pas de business plan, par exemple. On reste prudents. »