Trois semaines après avoir bouclé le rachat de WeAre Group à Montauban, avec le soutien de ses actionnaires Tikehau Ace Capital et Bpifrance. Mecachrome poursuit sa restructuration. Celui qui est dans Top 5 des fabricants européens de pièces d’avions vient de prendre une participation majoritaire dans une autre PME Rossi Aéro, spécialisée dans la fabrication à la demande de pièces et d’équipements en petites et moyennes séries.

La filiale conserve ​ce​pendant une autonomie opérationnelle. Mathieu Rossi, en tant que président de groupe Rossi Aero, sera également à la tête de​ ​la division speedshop de Mecachrome et membre du ​c​omité stratégique.

