Occitanie. Les candidats en ordre de bataille pour les prochaines régionales

Dépassée depuis plusieurs mois par la crise sanitaire, l’actualité politique tente de revenir sur le devant de la scène avec les élections régionales, programmées les 13 et 20 juin prochains. Les principaux candidats sont déclarés. Pour la présidente sortante socialiste, Carole Delga, l’enjeu est évidemment de conserver son fauteuil à la tête de l’Occitanie, cinquième région française avec près de six millions d’habitants sur treize départements.

Dans cette région acquise à la gauche, depuis 1998 pour l’ex-Midi-Pyrénées et depuis 2004 pour l’ancienne Languedoc-Roussillon, l’héritière de Martin Malvy peut apparaître en position de force. En 2015, Carole Dela l’avait emporté assez largement dans une triangulaire au second tour face au candidat du Front national Louis Aliot et à Dominique Reynié pour Les Républicains. En ce début de campagne, sous la bannière « L’Occitanie en commun », la sortante défend son bilan et son projet de « Pacte Vert » pour « combiner transition écologique et opportunité économique ».

Duel avec le RN ?

Lors du prochain scrutin, son adversaire ne sera pas le maire de Perpignan mais un ancien député de Gironde, passé de l’UMP à l’extrême droite lors des élections européennes de 2019, Jean-Paul Garraud. Peu connu du grand public, ce natif de Toulouse, issu d’une famille originaire de Martres-Tolosane, le fief de Carole Delga, a fait en parallèle carrière dans la magistrature. Marine Le Pen a déjà prévu d’en faire son futur ministre de la Justice. Le candidat du Rassemblement national se défend d’être « un extrémiste » et envisage le prochain scrutin comme « un duel » entre l’actuelle présidente de la Région et lui.

C’est laisser peu de place à Aurélien Pradié, la tête de liste choisie par Les Républicains pour incarner les couleurs de la droite. À 35 ans, ce natif de Cahors a déjà occupé de nombreux mandats. Conseiller général, maire de Labastide-Murat, conseiller régional, élu député en 2017 sur un bastion de la gauche, cet « enfant du causse », secrétaire général de LR, s’est déclaré début mars. Il sait « la bataille difficile » mais compte sur son « tempérament, celui d’un combattant, parfois d’un cogneur » pour gagner en notoriété. Aurélien Pradié a déjà reçu « le soutien sans réserve » du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc.

EELV en solo

Une mauvaise nouvelle pour Vincent Terrail-Novès, le maire de Balma, soutenu par La République en marche. Conseiller régional depuis 2010 et vice-président de Toulouse Métropole, cet ancien LR, qui se définit aujourd’hui « entre la gauche raisonnée et la droite modérée », promet « un large rassemblement » pour donner un « nouvel élan à la région ».

À gauche, le paysage est aussi éclaté. En rupture avec Carole Delga depuis le début de son mandat, La France insoumise incarnée, par la conseillère régionale Myriam Martin et le député Manuel Bompard, n’a pas réussi à obtenir d’EELV une alliance dès le premier tour. Les écologistes, qui font pourtant partie de la majorité actuelle à la tête de la Région, ont désigné dès le mois d’octobre comme chef de file Antoine Maurice, engagé dans une nouvelle bataille électorale après sa candidature infructueuse aux dernières municipales à Toulouse avec Archipel Citoyen. La tête de liste EELV ne pourra pas compter sur le soutien de José Bové, qui s’est prononcé en faveur de Carole Delga.

Johanna Decorse

Sur la photo : De gauche à droite : Jean-Paul Garraud, Aurélien Pradié, Vincent Terrail-Novès, Antoine Maurice et Carole Delga. Crédits : DR et ToulÉco.