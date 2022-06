Pour la nouvelle saison estivale, l’Occitanie se mobilise « pour un tourisme accessible à tous »

« Des actions concrètes pour voyager local plus facilement et profiter de notre belle région. » Voilà ce qu’a affirmé Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. À la suite de la crise sanitaire, différents acteurs ont en effet conclu des partenariats afin d’augmenter la visibilité de certaines destinations, faciliter l’embauche saisonnière ou encore proposer des offres estivales de mobilité. Des mesures prises dans une démarche de tourisme accessible à tous.

C’est par exemple le cas du partenariat solide entre l’Occitanie et la SNCF annoncé par Jean-Luc Gibelin, vice-président du Conseil régional en charge de la Mobilité pour tous. Une relance des billets à 1euro a été opéré au début de ce mois de juin. Cette offre connaît « un franc succès », selon lui, avec une progression de 70 % des ventes de billets depuis 2021. Pour cet été, un million de billets à 1 euro et deux millions de billets à petits budget seront proposés. Jean-Luc Gibelin a également annoncé une relance de l’offre liO : un réseau de différents transports à travers toute la région à petit prix. Cent lieux touristiques seront en tout desservis afin de favoriser le tourisme de proximité.

Des offres de mobilité « pour permettre de redécouvrir l’Occitanie »

« Le ferroviaire est la solution écologique d’un tourisme durable et accessible à tous », affirme Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs. « Pour que les jeunes voyagent plus », le directeur général présente une fusion innovante et pionnière entre une offre nationale et régionale. En effet, les 31.000 jeunes âgés de 18 à 26 ans inscrits à la carte de réduction nationale +=0, permettant la gratuité de billets de train en fonction d’un certain nombre de trajets, bénéficieront également d’une carte avantage jeune gratuitement. Valable un an, cette offre donne accès à de nombreuses réductions. Christophe Fanichet salue « une région qui croit et investit dans le ferroviaire » ainsi qu’une « volonté d’être innovant dans les offres ».

Réductions culturelles et accompagnement professionnel

« C’est une saison positive qui s’annonce », a déclare de son côté Muriel Abadie, vice-présidente de la Région Occitanie en charge du Tourisme durable, des loisirs et du thermalisme. Afin de soutenir le pouvoir d’achat et de faciliter l’emploi saisonnier, la collectivité a mis en place trois dispositifs partenariaux. Tout d’abord, le renouvellement de la carte Occ’ygène, qui permet de bénéficier de promotions et de tarifs préférentiels relatifs à l’hébergement et aux loisirs en Occitanie. Une relance du programme Vacances pour Tous est également prévu, avec dix-sept partenaires et associations pour proposer les meilleures réductions en colonies de vacances. Lancé en 1996 avec l’Union nationale des associations du tourisme (Unat), le dispositif aide chaque année des milliers de jeunes à partir en vacances. Cette année, 625.000 euros de fonds sont mis à contribution.

Une nouveauté également, avec le Pacte de l’Embauche émis en mars 2022 dans treize départements. Regroupant cinquante partenaires, il apporte « des solutions concrètes pour faciliter l’emploi saisonnier ». « Nous avons identifié les trois freins majeurs à cette embauche ; le manque de logement, de mobilité et de garde d’enfants. » Des internats sont donc mis à disposition, des prêts de véhicules en partenariat avec Wimoov et des aides financières pour les crèches et les garderies.

« L’Occitanie a une offre culturelle extrêmement riche », souligne Claire Fita, vice-présidente Conseil région en charge de la Culture pour tous et du patrimoine. Pour mettre en valeur « l’excellence artistique et les valeurs de convivialité » de la région, 1001 festivals sont organisés pour cet été. La campagne de communication « 1000 et 1 raisons de vous émerveiller » permettra à tous de découvrir les programmes avec un visuel par département, via la télévision, l’affichage et le digital. La Région soutient 147 de ces festivals pour un budget de quatre millions d’euros.

Valentine Marchou

Sur le photos : Vincent Garel, président du CRTL Occitanie, Muriel Abadie, vice-présidente de la Région en charge du Tourisme durable, et Claire Fita, vice-présidente à la Culture pour tous et au patrimoine. // Jean-Luc Gibelin, vice-président à la mobilité pour tous. - Crédit : Région Occitanie.