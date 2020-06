Tourisme. Des billets à 1 euro dans les transports en communs d’Occitanie cet été

Pas une semaine qui ne s’écoule sans une conférence de presse de Carole Delga. Après la viticulture et le fonds L’Occal, la présidente de la région Occitanie a présenté le 4 juin les mesures prises par le Conseil régional et la SNCF pour inciter les vacanciers à prendre les transports en commun cet été.

La collectivité et l’entreprise ferroviaire font face à une triple problématique : la reprise des transports en commun et le risque sanitaire que les voyages impliquent dans l’inconscient collectif, la perte de pouvoir d’achat des habitants, et l’importance pour la région de relancer son attractivité touristique pour sauvegarder l’économie de ce secteur. Principal levier d’action : le prix des billets de train. Carole Delga a aussi demandé la gratuité des autoroutes cet été, en vain pour le moment.

Un million de billets à 1 euro

C’est le chiffre mis en avant par Carole Delga : cette année, un million de billets à 1 euro seront proposés sur les TER Lio entre juin et septembre, soit trois fois plus qu’en 2019 (voir détails dans l’encadré). « Au niveau national, deux millions de billets à moins de 10 euros sont proposés par la SNCF. C’est dire l’effort inédit que fait la Région Occitanie », complète Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge des Transports. Le montant pour la collectivité s’élève à 9 millions d’euros. L’idée est d’encourager la prise des transports en commun pour se déplacer, et de dépenser les économies ainsi réalisées dans les hôtels, campings et restaurants de la région. À noter que depuis 2013, cinq lignes ferroviaires proposent déjà à tous les voyageurs et tout au long de l’année, un tarif à 1 euro dans l’ex Languedoc-Roussillon, comme par exemple la ligne Nîmes - Le Grau du Roi.

Les cars ne sont pas en reste. La Région Occitanie plafonne sa tarification à 2 euros sur toutes les lignes du territoire et quelle que soit la distance du trajet dans tous les départements dès le 1er juillet (au lieu de septembre, date initialement prévue pour la généralisation de ce tarif.) « En tant normal, un tiers des français ne peut pas partir en vacances. Avec la crise, ce sera près la moitié. Il faut aider les gens à prendre des vacances, c’est un puissant moteur d’égalité et d’intégration sociale », argumente Carole Delga.

Autre dispositif mis en place cet été : le renforcement des offres Evasio, qui permettent de combiner le transport et la visite d’un site touristique à des tarifs préférentiels (Château de Foix, Pic du Midi, Musée Soulages de Rodez, entre autres). La Région Occitanie et la SNCF lancent également les offres EvasiO’ plein air autour de randonnées qui permettront de bénéficier d’une réduction de 50% sur les lignes proposant un départ de randonnée à proximité de la gare (par exemple Les terrasses du Pech de Foix , La combe Redonde à Port-la-Nouvelle, la Coste dans le Gard).

Sophie Arutunian

Photo d’illustration. Crédits : ToulÉco.