Vote citoyen pour participer au plan Noé « La Nature en Occitanie… évidemment ! »

C’est la dernière semaine pour participer à la démarche participative du plan Noé, mis en place par la Région Occitanie. Ce plan vise à sensibiliser et impliquer les citoyens dans la protection de l’environnement et l’importance des petits gestes au quotidien. Ce 25 mai a eu lieu la troisième phase de concertation du plan Noé, mettant en place la votation citoyenne dans la construction du projet. À partir de cinq thèmes majeurs, un hackathon a lieu avec une cinquantaine d’acteurs comprenant des experts, des lycéens, des citoyens et des associatifs. Chaque groupe proposera des solutions innovantes autour de ces cinq problématiques et les citoyens voteront pour le niveau de priorité de chacune d’entre elles.

Les sujets sont les suivants ; enrichir les activités en plein air, réintroduire la nature dans l’espace public, renforcer les expériences de la nature durant la scolarité, adapter les offres d’accès à la nature et développer des lieux de méditation naturels. Jusqu’au 27 juin, les citoyens peuvent voter sur le site de la région.