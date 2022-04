En Aveyron, les ex-salariés de la Sam occupent toujours l’usine

« Ah non je ne veux plus entendre parler de Renault. Ça suffit ! », s’agace Mauricette, surnommée Mimi, entrée à la Sam, société aveyronnaise de métallurgie, il y a 34 ans. Cette ancienne agent qualité, qui travaillait la nuit, tourne le dos à la télévision dans le hangar de réparation des machines qui fait office de réfectoire et ne voit pas les images défiler, ce jeudi 24 mars, à l’heure du déjeuner. « Mais, non », lui rétorque Maryline, 53 ans, dont trente-trois années passées à la Sam. « Il s’agit de Renaud, le chanteur. »

Et non le constructeur automobile et ancien client de la fonderie implantée à Viviez dans l’Aveyron, placée en redressement judiciaire en décembre 2019 puis liquidée en novembre 2021. Mimi se détend et se demande l’âge que doit avoir l’artiste. Mais, sous cette apparente légèreté bon enfant couve une grande appréhension. Car, depuis 134 jours, les anciens salariés surveillent nuit et jour les outils industriels de leur entreprise. Selon eux, afin de trouver un repreneur, la Sam ne doit pas être ​vidée de ses équipements pour être en capacité de redémarrer rapidement.

Coûts significatifs supportés par la collectivité pour plus de 1,4 million d’euros

Mais, dans sa décision du mardi 29 mars, le tribunal judiciaire de Rodez en a décidé autrement, en ordonnant l’évacuation des locaux​ mardi 5 avril, à 14 heures tapantes. « Depuis plusieurs semaines, nous essayons de poursuivre notre mission dans des conditions difficiles, afin de mettre en sécurité le site Sam et éviter tout accident », se justifient, dans un communiqué de presse, les deux comandataires liquidateurs, qui ont assigné les anciens salariés le 28 janvier pour occupation illicite notamment. « Ayant constaté que ce site industriel, dont certains outils de production peuvent représenter un danger, était occupé, et en l’absence de tout dialogue constructif possible, nous avons été contraints de saisir la justice et d’assigner les occupants, afin qu’ils libèrent les lieux sereinement et que l’usine soit enfin mise en sécurité, après plus de quatre mois d’occupation et de coûts significatifs supportés par la collectivité pour plus de 1,4 million d’euros. »

Les salariés refusent de coopérer et, donc, de quitter les lieux, à moins d’obtenir deux engagements : un document signé par les mandataires qui s’engagent à ne pas vendre l’outil industriel et la mise en place d’un service de sécurité à l’entrée de l’usine. « S’il n’y pas de machines, il n’y a pas de projet. Il faut qu’elles restent dans les locaux. Le transport leur fait perdre beaucoup de valeur », explique Sébastien Lallier, ex-responsable fusion et délégué CGT. David Gistau, ex-agent de production et membre CGT du comité social et économique (CSE), ajoute : « On ne fait pas les malins. On a vu des gens tenter de s’introduire dans l’usine. »

Un espoir de reprise

Un espoir repose sur MH Industries. Le dirigeant de cette PME, Matthieu Hède, réalise une étude de faisabilité avec le financement de la Région Occitanie pour relancer l’activité de la fonderie. « J’avance bien, accompagné d’une petite équipe que je vais étoffer avec un emploi de directeur général et un directeur des ressources humaines, notamment », avance M. Hède, qui précise que des freins restent encore à lever, tels que la reprise des actifs, les fonds à boucler et les clients à trouver. « Je ne passerai pas autant de temps sur ce sujet si je n’y croyais pas », tient-il à ajouter.

Audrey Sommazi

Sur la photo de une : David Gistau, Sébastien Lallier et Ghislaine Gistau, les trois délégués syndicaux de la Sam.

Sur les autres photos : Les anciens salariés occupent toujours le site depuis plus de 130 jours. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.