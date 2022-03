La justice ordonne aux ex-salariés de la Sam de quitter l’usine occupée

Les anciens de la Société aveyronnaise de métallurgie (Sam), implantée à Viviez, dans l’ancien bassin minier sinistré de Decazeville, disposent de quelques jours, jusqu’au mardi 5 avril, 14 heures, pour quitter l’usine qu’ils occupent. Telle est la décision du tribunal correctionnel de Rodez, rendue mardi 29 mars.

« Nous regrettons et condamnons cette décision », a déploré Ghislaine Gistau, secrétaire CGT. « Le juge du tribunal a appliqué le droit sans se soucier du contexte et de la médiation. Et, en plus, il hypothèque le projet industriel. » Un projet de reprise, porté par l’entreprise MH Industries, basée dans le Lot voisin, a été dévoilé par Bercy et la Région Occitanie en février. Il est actuellement à l’étude. Depuis la liquidation de l’usine, les anciens salariés occupaient à tour de rôle le site afin d’empêcher une vente aux enchères des machines par les mandataires, craignant qu’elle décourage la reprise de la fonderie.

Le tribunal a également condamné les trois délégués CGT, dont Ghislaine Gistau, à rembourser les frais de justice aux mandataires judiciaires. Le 1er mars dernier, ces derniers avaient demandé au tribunal de Rodez de prononcer « l’expulsion sans délai » des personnes occupant le site de cet ancien sous-traitant de Renault, soulignant notamment le « danger imminent du maintien en service sur le site de fours contenant de l’aluminium en fusion ».

A.S.